Giro in beeld: analyse en interviews met Thomas Dekker en Hidde van Warmerdam

De 101ste editie van de Ronde van Italië start aankomende vrijdag met een korte tijdrit in Jeruzalem en eindigt ruim drie weken later in Rome. Met titelverdediger Tom Dumoulin aan de start, staat de op-een-na grootste wielerronde ter wereld meer in de belangstelling dan ooit.

Net zoals vorig jaar doet het AD elke dag verslag met het online programma ‘In Het Wiel’. Het programma gepresenteerd door AD-kopstuk Hidde van Warmerdam vormt de rode draad van de dagelijkse berichtgeving.

Wat kunnen de kijkers verwachten?

,,We gaan met een kleine crew zo compleet mogelijk verslag uitbrengen. Dit begint met de voorbeschouwing van alle etappes met mij als presentator en ex-wielrenner Thomas Dekker als analist. Voor de start zullen er interviews volgen met verschillende renners. Dit is ook het geval direct na de finish, waar een eerste analyse en reactie wordt verwacht van onze analist Thomas Dekker en renners. Richting het einde van de dag sluiten wij af met de nabeschouwing en kunnen de kijkers nog eens genieten van een samenvatting met alle hoogtepunten in samenwerking met Eurosport.''

Wat is de rol van Thomas Dekker?

,,Zijn grote kracht is het contact met de renners. Thomas kan vanuit zijn eigen ervaring een heel ander gesprek voeren met een renner dan ik. Daarom staat hij er als analist maar ook als verslaggever.''

Hoe zal er gereageerd worden op de aanwezigheid van Thomas Dekker?

,,Dat is een vraag die we daar beantwoord krijgen. Met Thomas neem je iemand mee met een verleden. Hij ziet zelf geen gevaar en is heel enthousiast over zijn rol als analist. Ontzettend goed hoe hij zich in die wereld begeeft. De verslaggeving samen met hem moet op een ontspannende manier gebeuren en plezier uitademen, ik kijk er heel erg naar uit.''

Hoe groot is de kans op Nederlands succes dit jaar?

,,Natuurlijk hoopt iedereen op titelprolongatie van Tom Dumoulin. Of het ook gaat gebeuren? Daar durf ik geen uitspraken over te doen. Verder zie ik Sam Oomen, de grootste knecht van Dumoulin, wel strijden voor een plekje in het klassement. Tot slot zal Robert Gesink een gooi doen naar etappe-zeges.''

