Groenewegen verrast door uitspraken Jakobsen: ‘Dit is niet leuk om te horen’

,,Voor mijn gevoel hebben we gewoon een prima meeting gehad en hebben we allebei ons hart kunnen luchten aan elkaar. Dat was ook de bedoeling van het gesprek volgens mij”, aldus de sprinter van Jumbo-Visma.

,,Verder heb ik er inhoudelijks ook niets over gezegd. Dat hou ik ook het liefst tussen Fabio en mij. Verder vind ik het heel fijn dat Fabio weer op de fiets zit en dat hij hopelijk weer terugkeert naar zijn oude niveau. En ik moet me nu focussen op de Giro.”



Jakobsen baalde vooral van het feit dat zijn landgenoot geen excuses heeft gemaakt voor het voorval. ,,Als je de interviews terugziet, dan heb ik heel vaak gezegd dat ik niet van mijn lijn had moeten afwijken. Dat is onbewust gebeurd, maar het is wel gebeurd en dat had niet gemoeten. Dat heb ik heel vaak gezegd”, aldus een duidelijk geëmotioneerde Groenewegen. ,,Een dag voor de Giro is dit niet leuk om te horen.”