Het absurde etmaal van Jumbo-renner Tom Gloag: na gebroken nacht om 7 uur bij dopingcontrole

Met podcastOm vijf uur vrijdagmiddag hoorde Jumbo-renner Tom Gloag (21) dat hij als de bliksem naar Italië moest komen om de Giro te rijden. Nog geen etmaal later had hij zijn tijdrit achter de rug. Na een nacht met amper slaap én een dopingcontrole in de vroege morgen.



Tom Gloag stapte vrijdag van zijn fiets en keek na vier uur eens op zijn telefoon en schrok zich te pletter. ,,Ik had vijftig berichten van allerlei mensen van de ploeg en dacht: ojee, wat is er allemaal aan de hand.’’

Nou, Jan Tratnik was tijdens de laatste training aangereden door een automobiliste en moest op het allerlaatste moment passen voor de Giro. Uiteindelijk belde Gloag met Grischa Niermann, één van de ploegleiders van Jumbo-Visma. ,,Hij zei: ik houd het kort: je gaat naar de Giro. Ik zei: ok dan, haha. Toen heb ik mijn koffers en mijn fietsen gepakt en ben ik naar het vliegveld gegaan.’’

De Brit landt uiteindelijk rond middernacht in Rome. Daar staat een auto van Jumbo klaar om hem door de Italiaanse nacht naar het rennershotel te brengen. Dat is ruim tweehonderd kilometer verderop. Even na drie uur ‘s nachts komt hij daar aan. En jawel, om zeven uur in de ochtend moet hij een dopingtest ondergaan.

Roglic krijgt direct dreun van angstaanjagende Evenepoel

Weer een paar uur later heeft Gloag zijn tijdrit gereden en zijn eerste kilometers in en grote ronde afgewerkt. Dat hij 148ste wordt op 3 minuut 21 van winnaar Remco Evenepoel is vanzelfsprekend bijzaak. Gloag geldt als een groot talent. Hij ging al mee op trainingskamp met de Giroploeg, maar zou dit seizoen aanvankelijk geen grote ronde rijden. Nu zit hij er plots midden in.

Het geplande trainingskampje in Andorra met zijn vriendin moet er voor wijken. Met liefde vanzelfsprekend. ,,Wat een kans voor mij. Het feit dat ik kan zeggen dat ik een Giro rijd is heel bijzonder. Voor Jan Tratnik is dit wel verschrikkelijk. Hij heeft zich maanden voorbereid op deze Giro en valt nu weg. Maar ik ga hem zo goed mogelijk proberen te vervangen.’’

Over zijn tijdrit: ,,Ik was amper wakker na dat nachtje. Ik zie er normaal al niet zo goed uit op de tijdritfiets en nu nog minder. Maar ik kijk er heel erg naar uit om deze Giro te rijden.’’ Dan met een grote grijns: ,,Ik verwacht het slechtste en ik hoop op het beste.’’

