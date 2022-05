Hindley wint Giro d'Italia, Nederlanders bijten zich in afsluitende tijdrit stuk op Sobrero

Jai Hindley is de eerste Australische eindwinnaar van de Giro d’Italia. Zijn roze trui, die de Australiër van BORA-hansgrohe gisteren in de laatste bergetappe veroverde, kwam in de slottijdrit van 17,4 kilometer in Verona niet meer in gevaar. De dagzege ging naar Matteo Sobrero. De Italiaans kampioen tijdrijden bleef drie Nederlanders voor: Thymen Arensman (tweede), Mathieu van der Poel (derde) en Bauke Mollema (vierde).

Voor Hindley is het een mooie revanche. Twee jaar geleden begon hij ook als leider aan de afsluitende race tegen de klok in de Ronde van Italië, maar raakte hij de maglia rosa nog kwijt aan de Brit Tao Geoghegan Hart. Destijds begonnen Hindley en Hart in dezelfde tijdrit aan de laatste opdracht. Deze keer was de marge op zijn naaste belager, Richard Carapaz, geruststellend: één minuut en 25 seconden.

De tijdrit was technisch, met een beklimming van vier kilometer halverwege. Op de top van die hindernis lag het enige tussenpunt en daar was duidelijk dat de eindzege Hindley niet meer kon ontgaan als hij op zijn fiets bleef zitten. Het verschil tussen de Australiër en Carapaz (INEOS Grenadiers) was één seconde in het voordeel van de renner uit Ecuador.



In de afdaling en de vlakke slotkilometers nam Hindley geen risico's meer. Hij verloor nog wat tijd op Carapaz, maar bleef de olympisch kampioen in het algemeen klassement ruim voor. Na drie weken was het verschil één minuut en achttien seconden en zo werd Hindley de eerste Australische winnaar ooit van de Giro.

Carapaz, Girowinnaar in 2019, moest genoegen nemen met de tweede plaats in het eindklassement. De Spanjaard Mikel Landa mocht als derde mee het podium op. Wilco Kelderman, ploeggenoot van Hindley, was op de zeventiende plaats de beste Nederlander. De 22-jarige Arensman werd achttiende.



De blauwe trui voor winnaar van het bergklassement ging naar Koen Bouwman (Jumbo-Visma), als eerste Nederlander ooit. De Fransman Arnaud Démare (Groupama-FDJ) pakte de paarse trui als winnaar van het puntenklassement en de witte trui voor beste jongere was een prooi voor de Spanjaard Juan Pedro López (Trek-Segafredo).

Volledig scherm Koen Bouwman na de finish in Verona. © REUTERS

Strijd om dagzege

De Nederlanders waren uitstekend op dreef in de tijdrit. Maar aan de toptijd van Italiaan kampioen Sobrero kwam zowel Van der Poel, Arensman als Mollema niet. Arensman (Team DSM) gaf 23 seconden toe, Van der Poel veertig en Mollema ruim een minuut: 1'08. Voor de 25-jarige Sobrero is het de grootste overwinning uit zijn wielerloopbaan.

Volledig scherm Mathieu van der Poel. © AP Volledig scherm Matteo Sobrero. © AP

Volledig scherm Jai Hindley gaat van start in de afsluitende tijdrit. © AP

Volledig scherm Mathieu van der Poel vermaakt het publiek na de finish met een wheelie. © photo: Cor Vos

Volledig scherm Jai Hindley in de roze trui met de Trofeo Senza Fine als eindwinnaar van de Giro d'Italia. © AP

