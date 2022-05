Ineos strikt jonge Nederlandse klassementsrenner Thymen Arensman

Een kilometer onder de top van de Etna zat ie er al. Achter Richie Porte en Richard Carapaz, in het treintje van de Britse miljoenenploeg Ineos. Thymen Arensman rijdt in deze Giro nog in het shirt van DSM, maar is vanaf volgend jaar renner van Ineos. Volgens onze informatie tekent hij er een contract voor twee jaar.

Tweeëntwintig is Arensman pas, maar hij weet precies wat hij wil. Hij plant zijn carrière zorgvuldig. Als belofte werd hij al tweede in de Tour de l’Avenir - achter ene Tadej Pogacar, maar het was voor hem geen reden om blind succes na te jagen in zijn eerste jaren als prof. Hij was toen al bezig met de lange termijn. Stapje voor stapje was beter dan twee stappen vooruit en drie terug. Hij was zelfs zo geduldig dat hij naast zijn loopbaan aanvankelijk nog geschiedenis studeerde in Utrecht.

Steeds vaker liet hij de afgelopen jaren flitsen van zijn talent zien. In dienst van anderen, als vluchter, daarna als tijdrijder en dit seizoen ook als klassementsrenner - en dat is precies het type renner dat hij wil zijn. Hij werd al zesde in Tirreno-Adriatico en derde in de Tour of the Alps. In deze Giro rijdt hij in dienst van de Franse DSM-kopman Romain Bardet. Zonder eigen agenda en om te leren, zo zegt hij zelf. Maar in de tijdrit op dag twee werd hij tiende en als luxeknecht is hij zó sterk dat hij bij bovenop de Etna in een groep met de favorieten voor de eindzege binnenkomt. In het klassement staat hij vooralsnog dertiende.

Het is niet voor niets dat verschillende grote ploegen een poging deden om Arensman vast te leggen. Ineos trok aan het langste eind. Een van de beste en rijkste ploegen van het peloton is al enige tijd bezig met het bouwen van een nieuwe klassementsploeg - en daar past Arensman perfect in.