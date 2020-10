Kamergenoot Oomen: ‘Giro-winst zou leven Kelderman veranderen’

Etappe 20 Giro d'Italia Kelderman moet in rit naar Sestriere aanvallen op roze afwenden

10:06 De 190 kilometer van Alba naar Sestriere worden voor Wilco Kelderman de meest cruciale in de strijd om de eindzege in de Giro d’Italia. Met de slottijdrit in Milaan in zicht, moet hij vandaag in de twintigste etappe nog één keer de bergen doorstaan.