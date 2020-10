Kelderman zwoegend naar roze: ‘De zwaarste dag van mijn leven’

Tijdens de persconferentie werd er nog aan Kelderman gevraagd of hij het ermee eens was dat Hindley niet op hem wachtte. ,,Het was misschien wel beter geweest als hij op mij zou wachten, want dan zou ik minder tijd verliezen. Nu staan er er allebei goed voor in het klassement, dus je kunt het van twee kanten bekijken. Wie de favoriet is? We staan er alle drie goed voor. Geoghegan Hart beschikt ook over een goede tijdrit, dus het zal zondag een spannende strijd worden.”



De strijd is nog niet gestreden, waarschuwde Kelderman. Al zijn de voortekenen gunstig. De bergetappe van zaterdag is aangepast vanwege coronamaatregelen die een uitstapje naar Frankrijk niet mogelijk maakten. Twee cols werden geschrapt en ingeruild voor lichtere beklimmingen. “Dat is inderdaad gunstig, terwijl ik ook met vertrouwen naar de tijdrit kijk. Maar het gevecht is nog niet voorbij. Ineos rijdt ijzersterk.”



Of Kelderman zijn ploegmaat Hindley vreest laat de klassementsleider in het midden. ,,Hij is erg goed, ja, maar tot nu toe ben ik beter in de tijdritten. De afstand ligt mij ook wel, dus ik zal er alles aan doen om het roze te behouden en zal met vertrouwen aan de start verschijnen. De rit van zaterdag wordt erg lastig. De tijdrit van zondag spreekt wel in mijn voordeel.”