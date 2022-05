Knallende kurk heeft grote gevolgen: Biniam Girmay verlaat Giro

,,Na de ceremonie kon Girmay niet meer zien”, vertelde teamarts Piet Daneels van Intermarché-Wanty Gobert dinsdag aan het Belgische Sporza. ,,We zijn meteen naar het ziekenhuis van Jesi gegaan. Daar constateerden ze een bloeding in zijn voorste oogkamer. Zo’n bloeding is niet bedreigend voor het oog zelf. Na een nachtje rust moeten we beslissen of hij kan starten. We moeten voorzichtig zijn. Zoals het er nu uitziet, denk ik niet dat er blijvende schade is. Maar dat moeten we nog even afwachten.”