Koen Bouwman vierde Nederlandse winnaar bergtrui in grote ronde: ‘Ga ik nooit meer vergeten’

Unicum in GiroKoen Bouwman heeft geschiedenis geschreven. De 28-jarige renner van Jumbo-Visma is de eerste Nederlander ooit die het bergklassement won in de Giro d’Italia. Voor Bouwman was de Ronde van Italië sowieso al een succes, want hij won ook twee etappes.

Daarnaast komt hij in een select gezelschap. Bouwman is na Joop Zoetemelk, Steven Rooks en Gert-Jan Theunisse de vierde Nederlandse winnaar van het bergklassement in een grote ronde.

,,Ik blijf gewoon Koentje", was Bouwman na afloop bescheiden bij Eurosport. ,,Ik heb een supermooie race gereden. Boven verwachting van iedereen, ook van mezelf. Maar ik blijf met beide benen op de grond staan.” Hij was wel trots. ,,Dit is natuurlijk wel speciaal. Het Nederlandse volk dat het wielrennen omarmt heeft, is de laatste jaren verwend geweest. Deze Giro weer. Dat ik één van die jongens ben, dat maakt me wel trots, ja.”



Na de finish en de podiumceremonie kwam bij Bouwman echt het besef dat hij iets bijzonders heeft neergezet. ,,Natuurlijk gaan er dingen door je hoofd als je hier rijdt. Als je op het podium staat met de andere truidragers. Deze drie weken ga ik sowieso nooit meer vergeten.”

Volledig scherm Koen Bouwman. © SprintCyclingAgency©2022

Bouwman veroverde de blauwe trui in de door hem gewonnen zevende rit. Hij ging vervolgens veelvuldig mee met een vroege vlucht en toonde zich vaak de sterkste in de sprintjes om de bergpunten tegen Giulio Ciccone, in de slotweek zijn enige concurrent. In de negentiende etappe bouwde Bouwman een onoverbrugbare voorsprong op. Dat succes gaf hij een vervolg met zijn tweede dagzege.

Volledig scherm Koen Bouwman wint de negentiende etappe. © ANP / EPA Volledig scherm Koen Bouwman wint de zevende etappe. © photo: Cor Vos

Nederlandse winnaars bergklassement grote ronde

• Joop Zoetemelk (Vuelta 1971)

• Steven Rooks (Tour 1988)

• Gert-Jan Theunisse (Tour 1989)

• Koen Bouwman (Giro 2022) Volledig scherm Gert-Jan Theunisse in de bolletjestrui tijdens de Tour de France 1989. © Cor Vos

