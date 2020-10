Kruijswijk strijdt in Giro d’Italia tegen Britten in vorm

Geraint Thomas Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ (INEOS Grenadiers)



Hij had één van de Tour de France-kopmannen van INEOS Grenadiers moeten zijn, maar teambaas Dave Brailsford besloot op het laatste moment om Geraint Thomas niet mee te nemen naar Frankrijk. De 34-jarige Welshman, Tourwinnaar in 2018, liet in aanloop naar de Ronde van Frankrijk niet zijn beste vorm zien. In de Tour de l’Ain en het Critérium du Dauphiné reed hij anoniem rond, waarna hij zijn focus moest verleggen naar de Giro d’Italia.

Die keuze lijkt hem goed te hebben gedaan. Thomas kwam vorige maand goed voor de dag in de Tirreno-Adriatico, die tijdens de Tour werd verreden. Hij eindigde daar als tweede in het eindklassement, mede dankzij een sterke slottijdrit. Die tijdritcapaciteiten onderstreepte hij door vierde te worden op het wereldkampioenschap. Zijn sterke race tegen de klok komt hem in Italië goed van pas. In het Giro-parkoers zitten dit jaar namelijk drie individuele tijdritten.

Simon Yates Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Mitchelton-Scott



De allerbeste in de Tirreno-Adriatico was Simon Yates. De 28-jarige Brit won het algemeen klassement en maakte indruk tijdens de koninginnenrit naar Sassotetto (een twaalf kilometer lange klim van de buitencategorie met een gemiddeld stijgingspercentage van ruim zeven procent). Op de slotklim reed hij Thomas en Rafal Majka op 35 seconden.

Yates heeft nog een appeltje te schillen met de Giro d’Italia. In 2018 reed hij dertien dagen in de roze trui en leek hij af te stevenen op de eindzege toen een enorme inzinking hem terug wierp naar de 23ste plaats in klassement. Later dat jaar won hij wel de Vuelta. Vorig seizoen kwam Yates ook met snode plannen naar Italië, maar kon hij de nare smaak van 2018 niet volledig wegspoelen. Hij werd achtste, na onder meer tweede plaatsen in de openingstijdrit en de bergetappe naar Courmayeur. Dit jaar komt de Britse klassementsrenner in topvorm naar de Giro.

Vincenzo Nibali Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Trek-Segafredo



De uitslagen die Vincenzo Nibali in aanloop naar de Giro d’Italia bij elkaar fietste, zijn niet al te indrukwekkend. De 35-jarige Italiaan heeft de zesde plaats in de Ronde van Lombardije als beste resultaat sinds de corona-onderbreking en speelde in de Tirreno-Adriatico geen rol van betekenis.



Toch geldt De haai van Messina als één van de favorieten voor de Giro-zege. Voornamelijk omdat hij er in Italië altijd staat. In de Giro van 2010 stond hij voor het eerst in zijn carrière op het podium van een grote ronde. Sindsdien verscheen hij nog vijf keer aan de start in de belangrijkste wielerwedstrijd van zijn geboorteland en haalde hij altijd het podium. Met de eindwinst in 2013 en 2016 als hoogtepunten. In de tussentijd won hij ook nog de Vuelta (in 2010) en de Tour de France (in 2014). Nibali is daardoor met afstand de favoriet met de meeste ervaring.

Steven Kruijswijk Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Jumbo-Visma



Net als Thomas had Steven Kruijswijk zijn zinnen aanvankelijk gezet op de Tour de France. Maar daar houdt de vergelijking met zijn Britse concurrent ook meteen op. De Nederlander van Jumbo-Visma, miste de Ronde van Frankrijk namelijk niet omdat hij uit vorm was, maar omdat hij tijdens een valpartij in het Critérium du Dauphiné een schouderblessure opliep.

Met name in de Tour de l’Ain, die werd gewonnen door zijn kopman Primoz Roglic en waarin hij zelf als vierde eindigde, liet Kruijswijk zien dat er in de Tour de France rekening met hem gehouden moest worden. Nu moet hij zich dus in de Giro laten zien. De wedstrijd die hij in 2016 leek te winnen, tot hij in de negentiende etappe in de afdaling van de Colle dell’Angelo in een sneeuwmuur reed en ten val kwam. Het was de eerste keer dat hij aantoonde de capaciteiten te hebben om het podium van een grote ronde te halen. Dat lukte hem vorig seizoen tijdens de Tour de France voor het eerst. Kruijswijk heeft sinds zijn valpartij in het Critérium du Dauphiné geen wedstrijd meer gereden, maar is in plaats daarvan op hoogtestage geweest. Hij moet klaar zijn voor een goede Giro.

Rafal Majka Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ BORA-Hansgrohe



Een gevaarlijke outsider voor de eindzege in de Giro d’Italia is Rafal Majka. De 31-jarige Pool heeft zich in de grote rondes al op verschillende manieren getoond. Als sterk klimmende aanvaller won hij drie etappes en twee keer de bergtrui in de Tour de France. Ook stond hij in de Vuelta van 2015 al eens op het podium van het eindklassement.



Vorig seizoen profileerde Majka zich nadrukkelijk als klassementsrenner. Zowel in de Giro als in de Vuelta eindigde hij op de zesde plaats. Vorige maand werd hij bovendien derde in de Tirreno-Adriatico. Met zijn vorm lijkt het dus wel goed te zitten. De drie tijdritten zijn overigens wel een nadeel voor Majka. Juist op dat onderdeel verloor de Pool op de laatste dag van de Tirreno terrein op Yates en Thomas.

