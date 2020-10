Kruijswijk strijdvaardig: ‘Dit is dag één, nog lang de tijd om wat goed te maken’

,, We hadden bij de verkenning ook allemaal schrik hoe het zou zijn in de wedstrijd. Veel windstoten, je werd ook gigantisch naar voren geblazen de stad in, je hoefde bij wijze van spreken bijna niet te trappen”, aldus Kruijswijk. ,,We zagen dat de wind wat minder werd en dachten dat dat beter was, minder gevaarlijk. Maar toen bleek heel veel voordeel weg te vallen qua snelheid.”

Kruijswijk verloor in de tijdrit van 15,1 kilometer bijna anderhalve minuut op Thomas. Veel tijd, maar Kruijswijk kon relativeren. ,,Volgens mij zitten renners die rond mij gestart zijn in hetzelfde schuitje”, doelt hij op onder andere Wilco Kelderman en Vincenzo Nibali, die ook laat startten en veel tijd prijsgaven op Thomas. ,,Zo'n tijdrit is altijd lastig indelen, het was een beetje zoeken hoe hard ik kon. Ik merkte al door de omstandigheden dat ik de snelheid niet haalde die ik moest halen. Zonde dat ik zo veel tijd verlies op met name Thomas. Gelukkig zien we ook dat het mede door de omstandigheden is”, aldus Kruijswijk. ,,Maar dat neemt niet weg dat het heel erg balen is om nu al op zo'n grote kanshebber ruim achter te staan.”



De klimmer, derde in de Tour de France van vorig jaar, blijft strijdvaardig. ,,Er gaat nog zo veel komen. Dit is dag één. We moeten wat goed maken. Dat moeten we ergens zien te doen, alleen gelukkig hebben we nog lang de tijd om daar een mooie plek voor uit te zoeken.”