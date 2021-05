LIVE | Dag na stunt Van der Hoorn staat eerste test voor favorieten op menu in Giro, regen teistert peloton

Kelderman na verlies roze: ‘Heb gevochten, moet tevreden zijn’

24 oktober Wilco Kelderman moest in de twintigste etappe van de Giro d’Italia zijn roze trui afstaan aan ploeggenoot Jai Hindley. De Nederlander van Team Sunweb kon in de rit naar Sestriere het tempo van Hindley en Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) niet volgen en zakte naar plek drie in het klassement. ,,Een rotdag”, aldus Kelderman. ,,Ik heb echter verloren van twee renners die gewoon beter zijn.”