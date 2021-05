LIVE | Felle strijd voor plek in vroege vlucht tijdens loodzware Dolomieten-rit

Bernal blij met concurrent Evenepoel: ‘Een verrijking voor het wielrennen’

18 mei Egan Bernal heeft groot respect voor Remco Evenepoel. ,,Hij is een verrijking voor het wielrennen”, zegt de Colombiaanse drager van de roze trui over de jonge Belg, die in het algemeen klassement van de Ronde van Italië tweede staat op 14 seconden.