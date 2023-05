LIVE Giro d’Italia | Duel tussen Geraint Thomas en Primoz Roglic om eindzege op monsterlijke Monte Lussari

Met video Geraint Thomas staat roze trui af aan Bruno Armirail, Bauke Mollema komt tekort in vlucht veertiende etappe Giro d’Italia

Bruno Armirail heeft in de veertiende etappe van de Giro d’Italia de roze trui overgenomen van Geraint Thomas. De Fransman maakte deel uit van de vroege vlucht en pakte genoeg tijd om leider te worden in het algemeen klassement. Nico Denz boekte zijn tweede dagzege. De Duitser was na een zinderende slotkilometer de sterkste. Bauke Mollema zat ook in de kopgroep, maar kwam tekort.