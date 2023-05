LIVE Giro d’Italia | Groepje van vier slaat op de vlucht, ook ritwinnaar Groves stapt af

Blunder Gi­ro-organisa­tie: bergtrui wisselt na ‘typefout’ vlak voor start van schouders

Niet de Amerikaan Brandon McNulty (UAE Team Emirates) maar de Brit Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) is in de blauwe bergtrui van start gegaan in de tweede etappe van de Ronde van Italië. De Giro-organisatie gaf toe dat ze gisteren een fout had begaan. Volg de etappe van vandaag in ons liveblog!