LIVE Giro d’Italia | Loodzware klimtijdrit beslist over eindzege, Roglic moet 26 tellen goedmaken op Thomas

met video Avonturier Nico Denz zorgt voor tweede Duitse dagsucces op rij in Giro d’Italia, Geraint Thomas blijft in roze

Nico Denz heeft de twaalfde etappe in de Giro d’Italia op zijn naam geschreven. De Duitse renner van BORA-hansgrohe troefde Sebastian Berwick en Toms Skujins af in de eindsprint. Het was zijn eerste zege in een grote ronde. Denz zorgde voor het tweede Duitse dagsucces op rij, na de zege van Pascal Ackermann in de elfde etappe.