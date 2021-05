LIVE | Groenewegen is binnen, wie pakt de eerste roze trui van deze Giro?

Ploegmaat Hindley neemt roze over van Kelderman: ‘Dit is een droom’

24 oktober Al zijn de vooruitzichten er niet naar dat hij de Giro d’Italia daadwerkelijk gaat winnen, Jai Hindley was vandaag dolgelukkig dat hij de roze leiderstrui in ontvangst mocht nemen. ,,Dit is een droom, ik heb er geen woorden voor”, zei de 24-jarige Australiër van Sunweb die het roze in de voorlaatste etappe van de Giro overnam van zijn ploeggenoot Wilco Kelderman.