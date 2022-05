LIVE | Lennard Kämna rijdt weg uit kopgroep met twee Nederlanders, peloton ook nog niet verslagen

Mathieu van der Poel verliest roze trui: ‘Het was duidelijk dat ze me niet lieten gaan’

Mathieu van der Poel is niet langer de leider in de Giro d‘Italia. De Nederlander verloor zijn roze trui vandaag in de etappe naar de Etna aan de Spanjaard Juan Pedro López. Na afloop was de Nederlander realistisch en maakte hij duidelijk dat de focus vanaf nu volledig op het winnen van een etappe gelegd wordt.

10 mei