LIVE | Mollema strijdt om dagzege in rit naar monsterlijke Zoncolan

Giro Groenewe­gen is weer terug: ‘Moet tevreden zijn, maar ben ook een beetje teleurge­steld’

9 mei Voor het eerst sinds 5 augustus 2020 smeet Dylan Groenewegen zich weer in een massasprint. Ritwinst leverde het de renner van Jumbo-Visma niet op, maar met zijn vierde plek in Novara liet Groenewegen wel zien dat hij ondanks een gebrek aan wedstrijdritme het sprinten nog absoluut niet verleerd is.