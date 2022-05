LIVE | Nederlanders kleuren loodzware bergetappe, renners beginnen bijna aan gevreesde Mortirolo

Podcast | Giro Etappe 11: ‘Als jij hengels regelt, ben ik erbij’

Elke dag tijdens de Giro bespreken Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam de etappe van de dag. Vandaag een lange etappe die op het eerste gezicht eindeloos saai zou worden maar de wind stond goed en dus was er hoop op een interessante wedstrijd. Helaas pakte dat iets anders uit. ,,De stress die er was, was om niks’’, aldus Koen Bouwman na de finish.

