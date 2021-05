LIVE | Renners maken zich klaar voor zware bergrit, wordt het een strijd om roze trui?

Riesebeek (28) debuteert in Ronde van Italië, ook Lindeman maakt opwachting

3 mei Oscar Riesebeek gaat op 28-jarige leeftijd zijn debuut maken in een grote ronde. De wielrenner uit Tiel is opgenomen in de selectie van het Belgische Alpecin-Fenix voor de Ronde van Italië. De Giro begint op 8 mei in Turijn.