LIVE | Renners onderweg in zware bergrit, wat kan Kelderman in jacht op roze trui?

Ook Sun­web-ren­ner Matthews test positief, maar ploeg van Kelderman blijft in Giro

13 oktober Michael Matthews is de wielrenner van Team Sunweb die op de rustdag van de Ronde van Italië positief is getest op het coronavirus. De 30-jarige Australiër is in verplichte quarantaine gegaan en mag niet meer van start gaan in de Giro.