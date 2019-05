LIVE | Wat doen de toppers in monsterlijke bergetappe?

Mollema voor zware bergrit: Denk dat langere beklimmin­gen mij beter liggen

24 mei Bauke Mollema verwacht dat er de komende dagen in de Ronde van Italië, met een aantal lastige bergritten op het programma, klassementsrenners gaan afhaken. ,,Er gaan zeker mensen een slechte dag hebben en uitvallen. En zéker met dit zwaartepunt op het einde”, zei Mollema in aanloop naar de dertiende etappe. De rit eindigt op 2245 meter hoogte in Ceresole Reale.