LottoNL-Jumbo start met vijf Nederlanders in Giro

De Nieuw-Zeelander George Bennett is kopman van LottoNL-Jumbo, dat in Italië verder meedoet met de Italiaan Enrico Battaglin en de Belg Gijs van Hoecke. Voorgaande jaren leidde Steven Kruijswijk de Nederlandse formatie in de Giro, maar hij richt zich dit jaar op de Tour.

Gesink mikt in de Giro, en later ook in de Tour, op ritzeges. De 31-jarige Varssevelder won in 2016 in de Ronde van Spanje een bergrit. Van Emden moet het vooral in de tijdritten laten zien.