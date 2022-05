Mathieu van der Poel begint in roze aan Giro-tijdrit: bekijk hier de belangrijkste starttijden

Van der Poel won gisteren met een machtige sprint de eerste etappe. Mede dankzij de op de streep veroverde bonificatieseconden bedraagt het verschil tussen beiden in het klassement 14 seconden. Gezien de tijdritcapaciteiten van Dumoulin vormt hij misschien wel het grootste gevaar voor de leiderstrui van Van der Poel. Gisteren spraken de twee er al over.



De eerste renner vertrekt zaterdag om 14.00 uur vanaf het Heldenplein. Het parcours leidt onder meer langs het Parlementsgebouw, waarna de Donau wordt overgestoken. De laatste 1,3 kilometer loopt de weg omhoog met een gemiddelde stijgingspercentage van net geen 5 procent.



Rond 17.10 uur is duidelijk of Van der Poel ook in de derde en laatste etappe op Hongaarse bodem de roze trui nog draagt. Maandag volgt een vliegreis naar Sicilië. Daar gaat de Giro dinsdag verder.