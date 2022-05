Mathieu van der Poel verdedigt roze in tijdrit: komt het gevaar van Tom Dumoulin?

Update Ramon Sinkeldam krijgt goed nieuws en reist voor ritzeges naar Italië

Ramon Sinkeldam gaat voor de derde keer van start in de Ronde van Italië, die vrijdag begint in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. De 33-jarige renner is geselecteerd door zijn ploeg Groupama-FDJ. Sinkeldam maakt deel uit van de sprinttrein van de Fransman Arnaud Démare.

