Mathieu van der Poel verliest roze trui: ‘Het was duidelijk dat ze me niet lieten gaan’

Mathieu van der Poel is niet langer de leider in de Giro d‘Italia. De Nederlander verloor zijn roze trui vandaag in de etappe naar de Etna aan de Spanjaard Juan Pedro López. Na afloop was de Nederlander realistisch en maakte hij duidelijk dat de focus vanaf nu volledig op het winnen van een etappe gelegd wordt.

Van der Poel had vooraf al weinig hoop: „Ik wist dat het moeilijk werd om de trui te behouden, dus ik heb geprobeerd mijn eigen tempo te rijden vanaf het begin van de klim.”

Toch had de Nederlander vooraf een plannetje om de trui toch te behouden: „Ik wilde meezitten in de vlucht aan het begin, maar het was vrij duidelijk dat ze me niet wilden laten gaan. Nu ga ik me focussen op de komende dagen.”

Van der Poel heeft nog altijd de paarse puntentrui om de schouders, maar het winnen van nog een etappe is waar de focus op ligt. „Dat is het hoofddoel. De paarse trui was niet een doel van mij. Misschien ga ik ervoor als ik er in de derde week nog goed voor sta, maar het is niet het hoofddoel”, aldus de Nederlander.

Stilzwijgende afspraak

Van der Poel verliest zijn roze trui aan López. “Ik kan het niet geloven, ik ga er zo lang het duurt van genieten”, zei de 24-jarige Spanjaard, ploeggenoot van Bauke Mollema bij Trek-Segafredo.

López verloor op de vulkaan Etna de sprint om de dagzege van de Duitser Lennard Kämna met wie hij in de slotfase voorop was geraakt. ,,Ik plaatste mijn aanval op het steilste stuk van de klim. Daarna sloot Kämna toch weer aan. Ik wilde ook graag de rit winnen, maar dat is me niet gelukt. Maar met de trui ben ik dolgelukkig.”

Kämna, ploeggenoot van Wilco Kelderman, dacht even dat hij het zicht op de dagzege kwijt was. ,,Maar toen ik López had achterhaald kon ik even op adem komen en zo herstellen voor de sprint”, vertelde de 25-jarige Duitser van Bora-hansgrohe. Vaak is het in een dergelijke situatie zo dat de renner die de leiderstrui gaat pakken de ritzege aan de ander laat. Of het ditmaal ook zo was gegaan liet Kämna in het midden. ,,Misschien hadden we een stilzwijgende afspraak.”

Tom Dumoulin verloor veel tijd, bekijk hier zijn reactie.

