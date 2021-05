Nibali start 24 dagen na polsoperatie ‘gewoon’ in Giro

De 36-jarige Nibali won de Giro en 2013 en 2016. Het is de bedoeling dat Bauke Mollema in de Giro in dienst rijdt van zijn kopman. Mollema zelf hoopt voor dagsucces te gaan. De 104de Giro start zaterdag met een tijdrit over 8,6 km in Turijn. De rittenkoers eindigt op 30 mei met een tweede individuele tijdrit, over ruim 29 km naar Milaan.

Astana wees voor de Ronde van Italië de Rus Alekdsandr Vlasov aan als kopman. De 25-jarige Vlasov viel vorig jaar al op de tweede dag van de Giro uit, maar eindigde later dat jaar wel als elfde in de Ronde van Spanje. Dit jaar werd hij tweede in Parijs-Nice en derde in de Ronde van de Alpen. ,,Aleksandr is onze leider en hij gaat vechten voor een hoge klassering in het algemeen klassement. We hebben gezien dat hij in vorm is en zijn er vrij zeker zijn dat hij tot de favorieten voor de eindzege behoort”, aldus ploegbaas Giuseppe Martinelli van de Kazachse wielerploeg.