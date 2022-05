Oldani troeft Leemreize en Rota af en pakt overwinning in Genua

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het was vanaf het begin duidelijk dat veel renners hun zinnen hadden gezet op een plekje in de kopgroep. Het regende aanvallen, maar het duurde lang voor er daadwerkelijk een vlucht gevormd werd. Toen dit toch gelukt was, bleek dat Nederland ruim vertegenwoordigd was. Van der Poel, Mollema, Kelderman, Leemreize, Riesebeek en Eenkhoorn maakten allemaal deel uit van een kopgroep van ruim 20 renners.

Deze kopgroep mocht van het peloton zijn gang gaan en sloeg al snel een gat van meer dan vijf minuten. Lang bleven de vluchters bij elkaar, maar op de op één na laatste klim gingen Rota, Oldani en Leemreize op avontuur.

Het trio wist een gat te slaan van een minuut, omdat de groep erachter stilviel. Op de laatste serieuze klim van de dag ontstond er vervolgens een groep van vier sterke klimmers die de achtervolging inzetten. Dit waren Kelderman, Mollema, Hamilton en Buitrago. Van der Poel kon het tempo van deze groep niet volgen.

De groep van vier kon het tempo van de drie koplopers echter ook niet bijbenen. Leemreize, Oldani en Rota wisten het gat zelfs groter te maken en dus werd duidelijk dat de winnaar van de etappe uit deze groep zou komen. Uiteindelijk was Oldani de snelste in de sprint. Leemreize probeerde het nog met een uitval, maar de Nederlander sloeg geen groot gat.

Voor Wilco Kelderman was het desondanks een geslaagde etappe. De Nederlander van Bora-Hansgrohe maakte een flink deel van zijn achterstand op de klassementsmannen goed en kan misschien weer voorzichtig aan een top-10 notering denken. Het peloton was door de vroege vlucht op meer dan acht minuten gereden.

Oldani vindt rol ploegmaat Van der Poel cruciaal

Oldani was op papier de snelste van de drie koplopers, maar zelf geeft hij aan dat het verre van een gelopen koers was: „Het was zeker niet makkelijk. Ik wist dat mijn vriend Rota ook snel was en het was duidelijk dat de andere jongen (Gijs Leemreize) wilde anticiperen. Het was moeilijk te managen, maar uiteindelijk heb ik het gedaan.”

Alpecin-Fenix zat, in tegenstelling tot eerdere etappes, met veel man voorin vandaag. „De aanwezigheid van Van der Poel in de kopgroep was cruciaal. We wisten dat, als we met meer dan één persoon in de ontsnapping zouden zitten, iedereen naar Mathieu zou gaan kijken. Dat biedt kansen voor de andere renner, dus dat hebben we vandaag goed gedaan. We waren het enige team met drie man in de kopgroep”, aldus de dagwinnaar.

Leemreize wint niet, maar vond het een mooie dag

Gijs Leemreize werd derde vandaag en had daar al rekening mee gehouden tijdens de koers: „Het was en mooie dag, maar ik wist dat het met mijn sprint lastig zou worden om met deze twee naar de finish te rijden. Het was gewoon ronddraaien tot de finish en derde was het hoogst haalbare. Ik kon niet echt pokeren.”

Aan het einde waagde Leemreize nog een poging. „Ik heb het wel twee keer geprobeerd, maar goed... Gewoon op gevoel gaan en hopen dat ze naar elkaar kijken, maar dat deden ze niet. Ik dacht wel: op 1 kilometer gaan, als ze dan twijfelen, ben je weg. Maar het zat er niet in. Het is een mooie Giro tot nu toe”, aldus de Nederlander van Jumbo-Visma.

