Op een mooiere dag had Merlier in de Giro niet kunnen winnen: ‘Word er emotioneel van’

Tien jaar geleden was het dat Wouter Weylandt na een val in de Ronde van Italië het leven liet. Exact tien jaar na die noodlottige val en elf jaar nadat Weylandt voor de laatste Belgische sprintoverwinning in de Giro zorgde, sloeg Tim Merlier toe. De renner van Alpecin-Fenix kon zijn overleden landgenoot geen grotere eer bewijzen door in Novara de winst te pakken.

,,Ik ben echt heel erg blij en trots", sprak Merlier na afloop. De ploeggenoot van Mathieu van der Poel is bezig aan zijn debuut in een grote ronde en sloeg direct in zijn eerste sprintmogelijkheid toe. Dankzij goed voorbereidend werk trok hij na een lange sprint de winst over de streep. ,,Ik moest in een goede positie aan de laatste rotonde beginnen", blikt de sprinter terug. ,,Vanaf dat moment moesten we versnellen.”



Merlier werd door zijn Duitse ploeggenoot Alexander Krieger op zo'n 300 meter van de streep afgezet. Terwijl de bocht lichtjes naar rechts liep, passeerde hij Elia Viviani aan de linkerkant en begon Merlier aan een lange sprint. Nizzolo haakte zijn wagonnetje aan en sprong nog uit het wiel van de Belg, maar zijn jump kwam te laat. Viviani werd derde voor Dylan Groenewegen.

,,Ik werd in een perfecte positie afgezet en begon vanaf 250 meter van de finishstreep aan de sprint. Normaal gesproken is dat te ver, maar ik voelde me goed en het bleek achteraf genoeg te zijn", aldus de winnaar. ,,Ik ben heel blij. Ik heb me enorm goed voorbereid op deze ronde en ben daarom ook blij dat het harde werk zich nu al heeft uitbetaald.”



Merlier kwam met een 'W’-gebaar over de streep gereden. ,,Ik zat al een tijdje met het gebaar in mijn hoofd", zei hij tegen Sporza. ,,Toen ik een klein mannetje was keek ik op tegen Wouter. Ik word er een beetje emotioneel van en ben echt supertrots.”

Trotse ploegleider

Achter het stuur van de ploegleiderswagen had ploegleider Michel Cornelisse genoten. ,,Deze is voor de hele ploeg, de verzorgers, de mecaniciens. Vanavond drink ik er eentje mee”, jubelde de Amsterdammer bij Eurosport.



,,We hebben nog nooit een gewone rit verloren in een grote ronde”, grapte Cornelisse, die zei vooraf veel vertrouwen in Merlier te hebben gehad. ,,We hadden alleen schrik voor het feit dat het in die eerste etappes altijd heel hectisch is, omdat echt iedereen mee wil doen om de dagzege. En Tim laat zich soms nog iets te veel wegdrukken uit een goede positie. Gebeurt dat niet, zoals vandaag, dan blijkt hij gewoon een van de beste sprinters ter wereld te zijn.”



Cornelisse omschreef kort de stemming bij de Belgische ploeg, waar het vaak draait om de in de Giro afwezige Mathieu van der Poel: ,,Het is nu een gekkenhuis.”



Bekijk hieronder het klassement.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Tim Merlier. © AFP