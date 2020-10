Ploegleider Engels: ‘Het is niet verantwoord om door te rijden’

Na een chaotische ochtend hakte Jumbo-Visma op het allerlaatste moment de knoop door. Pas een kwartier voor de start van de tiende etappe werd bekend dat de Nederlandse formatie niet meer op zou stappen. ,,Het is de meest verantwoorde beslissing, omdat we een positief geval hebben in ons team. We zijn allemaal dicht bij Kruijswijk geweest en kijken ook naar Mitchelton-Scott, waar het met één renner begon (Simon Yates, red.) en er nu vier medewerkers besmet zijn. We hebben daarom besloten om niet meer van start te gaan. Het is het beste voor onze renners en stafleden met het oog op hun gezondheid.”

,,Afgelopen nacht werden we ingelicht over de positieve coronatest van Kruijswijk, waarna we vanmorgen opnieuw werden getest. Toen begon het balletje te rollen en sindsdien voelt het als een rollercoaster. Daarom hebben we ook pas laat de beslissing genomen om niet te starten. We hebben de meningen van de renners, stafleden en het management meegenomen in ons besluit en toen de knoop doorgehakt.”



Voor Engels en zijn collega's was het een lastig moment om zijn renners terug te trekken. ,,Het is wel iets om uit zo'n grote ronde te stappen. Maar veel renners zijn in aanraking geweest met Kruijswijk, dus het is niet verantwoord om door te rijden en misschien wel meer mensen te besmetten.”