Podcast In Het Wiel | ‘Dit was wel echt op het randje...’

Met video Mathieu van der Poel rijdt voor eerste keer grote ronde uit: ‘Dan zullen we zien of ik beter ben geworden’

Mathieu van der Poel moest in de afsluitende tijdrit van de Giro d’Italia genoegen nemen met de derde plaats. De kopman van Alpecin-Fenix gaf toe dat hij niet meer de benen had om de zege te kunnen pakken in Verona. Die ging naar de Italiaan Matteo Sobrero.