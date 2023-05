Podcast In het Wiel | ‘Wielrennen stelt nooit teleur’

Geraint Thomas was geshoc­keerd na bericht van Evenepoel: ‘Dacht dat hij me voor de gek hield’

Geraint Thomas is door het uitvallen van Remco Evenepoel de nieuwe rozetruidrager in de Giro d’Italia, al had hij de leiderstrui liever op een andere manier overgenomen. Evenepoel trok zich afgelopen weekend terug wegens een coronabesmetting. Toch ziet de renner van Ineos Grenadiers het dragen van de roze trui als een eer, zei hij maandagmiddag tijdens een persconferentie.