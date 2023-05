Primoz Roglic neemt zorgen weg: ‘Ik ben niet gevallen, ik reed lek’

Jai Hindley schrijft geschiede­nis in Giro: ‘Trots dat ik Australiër ben’

Jai Hindley sprak van een heerlijk gevoel na zijn eerste eindzege van de Giro d’Italia. De 26-jarige wielrenner van BORA-hansgrohe begon net als in 2020 in de roze leiderstrui aan de afsluitende tijdrit. In tegenstelling tot twee edities geleden hield hij nu wel stand en veroverde als eerste Australiër de eindzege van de Ronde van Italië. ,,Ik ben trots dat ik Australiër ben en heel blij dat ik deze titel mee naar huis kan nemen.”