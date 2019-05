Roglic maakt indruk: Primoz heeft geleerd met de druk om te gaan

Roglic was over ruim 34 kilometer in de regen net iets sneller dan de Belgische specialist Victor Campenaerts. ,,De tijdverschillen zijn enorm en groter dan gedacht, en zeker op enkelen zoals Yates is het een heel groot gat. We weten ook dat we nog heel wat tegenkomen, wij moeten geconcentreerd blijven. Maar dit is wel heel sterk'', meende Boven, die vooral de stressbestendigheid van zijn kopman roemde. ,,Dat zag je ook in de eerste tijdrit, toen was hij ook favoriet omdat hij eerder dit seizoen al veel gewonnen had. Primoz heeft echt geleerd met de druk om te gaan, en eigenlijk maakt het hem nog wat beter.''



Collega-ploegleider Addy Engels had niet gedacht dat Roglic het verschil met Campenaerts, bij het tweede meetpunt nog 51 seconden, goed zou maken. ,,Zeker niet in deze omstandigheden. Het is heel knap.‘’