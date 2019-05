Roglic vertrouwt op team Jumbo-Visma: 'Kunnen de koers controleren’

Zijn antwoorden op die twee vragen in zonnig Bologna? ,,Met de laatste tijdrit in Verona zou het zomaar kunnen dat het klassement daar nog wordt beslist, want je kunt daar nog tijd winnen of verliezen.” En: ,,Als je een goed resultaat kan halen, denk ik niet dat het een goede tactiek is om te wachten of te verstoppen. Dan wil ik gewoon winnen. Ik denk dat het een heel goede voorbereiding is geweest.”



Door zijn voorjaar met eindzeges in de Abu Dhabi Tour, Tirreno-Adriatico en de Ronde van Romandië wordt de Sloveen van Jumbo-Visma nu als topfavoriet voor de eindzege beschouwd. Dat is nieuw voor de man die vorig jaar in de Tour voor het eerst voor het klassement reed en vierde werd. ,,Ja, het is anders dan bijvoorbeeld bij mijn eerste Giro in 2016. Maar er is sindsdien veel gebeurd en veranderd. Met mij, maar ook met het team.”



Want, ook die vraag kreeg Roglic toegeworpen: kan zijn team de koers dragen als hij al vroeg de roze trui zou pakken. Zonder twijfel, denkt Roglic. ,,We zijn heel sterk begonnen aan dit seizoen met het team. In Romandië heeft iedereen goed werk geleverd. Wij kunnen de koers controleren. Maar misschien is dit meer een vraag voor onze captain, Jos.” De naast hem zittende Jos van Emden: ,,We zijn er klaar voor.”