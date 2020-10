Rozetruidrager Almeida en overtuigende Kelderman geven tik aan concurrentie in tijdrit

Ganna legde het heuvelachtige parkoers tussen Conegliano en Valdobbiadene over 34,1 kilometer af in 42.40. De wereldkampioen tijdrijden uit Italië was daarmee bijna 26 seconden sneller dan zijn Ineos-Grenadiers-ploegmaat Rohan Dennis. De Amerikaanse specialist Brandon McNulty (UAE Team Emirates) noteerde op 1.09 de derde eindtijd.



Bij de mannen in de top van het algemeen klassement staken Almeida en Kelderman erbovenuit. De nummers 1 en 2 waren allebei meer dan een minuut sneller dan naaste belagers als Pello Bilbao, Domenico Pozzovivo en Vincenzo Nibali. In de daguitslag liet Almeida de zesde tijd optekenen. De Portugese rozetruidrager verstevigde daarmee zijn leidende positie en heeft nu 56 seconden voorsprong op Kelderman, die negende werd in de tijdrit.