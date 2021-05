Rozetruidrager Bernal verliest tijd: ‘Ik probeerde Yates te volgen, dat was misschien te veel’

,,Ik was aan het einde dichtbij Damiano Caruso en hij is de renner waar ik op moet letten”, aldus Bernal over de Italiaan, op 2'21 de nummer 2 van het algemeen klassement. ,,Weer een dag die voorbij is, laten we ons nu focussen op morgen.” Dan staat de renners een heuvelachtige rit te wachten, met in de finale enkele korte, maar steile beklimmingen.



Op de slotklim van de 17de rit was Bernal de mindere van Yates, die in het klassement nu derde staat, op 3'23 van de Colombiaan. ,,Yates reed een geweldige beklimming. Hij ging heel hard en was vandaag echt sterker dan ik. Hij was indrukwekkend op de slotklim”, gaf Bernal aan. ,,Het was een klim met heel zware stukken, dat ligt hem. Ik probeerde hem te volgen, misschien was dat té veel. Maar aan het einde zat ik dus bij Caruso, dus dat ik prima voor mij.”