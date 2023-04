Speel mee met het grootste Giro Wielerspel van Nederland: schrijf je nu gratis in

Ben jij een echte Giro-kenner? Schrijf je dan nu alvast in voor het Giro Wielerspel en speel vanaf de start op 6 mei tot en met de laatste rit op 28 mei mee. In tegenstelling tot voorgaande jaren kun je nu geen twintig maar slechts vijftien renners selecteren. Met hen scoor je punten op basis van de uitslagen in de etappes en met hun positie in de klassementen. Ook is nu alleen dagelijks de ritwinnaar te voorspellen. Doe hier mee!

De 106de editie van de Giro d’Italia gaat van start met een tijdrit van 19,6 kilometer van Fossacesia Marina naar Ortona langs de Costa dei Trabocchi aan de Adriatische Zee. De wielerronde telt in totaal 21 etappes. De Australiër Jai Hindley won de Ronde van Italië vorig jaar. Het belooft weer volop wielerspektakel te worden, met onder andere drie individuele tijdritten, waaronder een klimtijdrit op de voorlaatste dag. De renners rijden in totaal 70,6 kilometer tegen de klok.

In de slotweek krijgen de wielrenners ook nog drie zware bergetappes voor de kiezen. Na de tweede rustdag volgt op dinsdag 23 mei de rit van Sabbio Chiese naar Monte Bondone. De achttiende etappe, op donderdag 25 mei, is een bergrit van 160 kilometer van Oderzo naar Val di Zoldo. Een dag later is de laatste etappe voor de klimmers, van Longarone naar Tre Cime di Lavaredo, met onder meer de beklimmingen van de Passo Giau, de Passo Tre Croci en de steile slotklim. Daarna volgt nog de derde tijdrit, met de beklimming van de Monte Lussari van 7,5 kilometer. Daarin zitten stukken met een stijgingspercentage van 22 procent.



2013

De laatste keer dat de Ronde van Italië meer dan 70 kilometer aan individuele tijdritten had, was in 2013. Toen ging het om 75,4 kilometer, verdeeld over twee tijdritten, en was er op de tweede dag ook nog een ploegentijdrit van 17,4 kilometer. Die Giro werd gewonnen door de Italiaan Vincenzo Nibali, die deze maand in de Ronde van Lombardije afscheid nam als profrenner.

Acht ritten in het 3448 kilometer lange parcours van de Giro van 2023 zijn volgens de organisatoren geschikt voor sprinters. Er zijn zeven bergritten en zeven heuvelachtige etappes. Het hoogste punt, de zogenoemde Cima Coppi, wordt bereikt in de dertiende etappe, die gaat van Borgofranco d’Ivrea naar Crans Montana in Zwitserland. Tijdens die etappe moeten de renners over de Grote Sint-Bernhardpass op 2469 meter hoogte.

Wielerkalender 2023

Wanneer is de Tour de France? Op welke dagen is het WK en wanneer moet ik mijn agenda vrijhouden voor de Ronde van Lombardije? Check hier wanneer jouw favoriete koers staat gepland voor dit jaar.

Rome vijfde keer laatste aankomstplaats in Giro

Na acht etappes in het midden en zuiden van Italië gaat het peloton naar het noorden. Pas na de klimtijdrit dichtbij de grens met Oostenrijk en Slovenië keren de wielrenners terug in Rome. De hoofdstad is voor de vijfde keer de laatste aankomstplaats in de Giro.

Favorieten voor de eindzege

De (top)favorieten voor de Giro zijn uiteraard Primoz Roglic en Remco Evenepoel, die concurrentie krijgen van onder anderen Tao Geoghegan Hart, Lennard Kämna, Aleksandr Vlasov, João Almeida, Geraint Thomas en Jay Vine. Namens Nederland behoort Thymen Arensman tot de outsiders. Ook Robert Gesink, Koen Bouwman (vorig jaar winnaar van de blauwe bergtrui) en Bauke Mollema staan op de deelnemerslijst.

Volledig scherm In de Ronde van Catalonië vochten Remco Evenepoel (rechts) en Primoz Roglic al fraaie duels uit. © photo: Cor Vos

Versla je vrienden

Etappeschema Giro 2023

