Speel mee met het grootste Giro Wielerspel van Nederland

Vluchter Bouwman: Het was knokken tot de finish

29 mei Koen Bouwman reed woensdag in de zeventiende etappe van de Ronde van Italië lange tijd op kop, maar in de strijd om de ritzege speelde de Nederlander van Jumbo-Visma geen rol. ,,Ik had vandaag niet echt goede benen’', vertelde hij na de rit met aankomst in het biatlonstadion van Antholz. Bouwman passeerde de finish als twaalfde, een kleine drie minuten na ritwinnaar Nans Peters uit Frankrijk.