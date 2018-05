Teleurgestelde Chaves moet gissen naar oorzaak van enorme inzinking

,,Ik heb geen idee wat er aan de hand was. Ik had gewoon geen kracht in mijn benen en kon op de beklimming het tempo niet volgen. Met de hulp van ploeggenoten probeerde ik daarna nog terug te keren, maar helaas lukte dat niet", vertelde hij meteen na de finish.

Chaves had in de eerste anderhalve week van de Giro juist indruk gemaakt met een ritzege en het veroveren van de blauwe bergtrui. ,,Ik heb altijd een haat-liefde-verhouding met Italië gehad. Een paar dagen geleden beleefde ik hier een van de beste dagen van mijn carrière en nu overkomt me dit. Mentaal is het zwaar, maar zo is het leven."

Matthew White, de ploegleider van Chaves bij Mitchelton-Scott, zocht tijdens de rit al naar oorzaken voor de enorme inzinking van zijn renner. ,,Het zou kunnen dat hij last van hooikoorts heeft. Er hangen veel pollen in de lucht."

Yates

Het wegvallen van Chaves uit de top van het klassement, zorgt wel voor een duidelijke hiërarchie binnen de Australische formatie. Alles draait vanaf nu om Simon Yates, de trotse drager van de roze trui.