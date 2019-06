Tien seconden tijdstraf voor Roglic door duwende fan

Volgens de regels moet Roglic in zo'n geval duidelijk laten merken daar niet van gediend te zijn, maar de kopman van Jumbo-Visma stond op breken en liet begaan. De organisatie van de Giro bestrafte hem daarvoor. Roglic kwam vandaag 50 seconden na de groep met favorieten over de streep.



,,We hebben van de jurypresident te horen gekregen dat Primoz aardig lang werd geduwd, Volgens mij is het dan terecht”, zei ploegleider Addy Engels. ,,Hij kon er niets aan doen en wij kunnen er niets aan doen. Zo zijn echter de regels. We hopen dat alle support van de Slovenen ook voor tien seconden extra tijdwinst heeft gezorgd.”



Roglic stond na de eerste week ruim voor op zijn concurrenten, maar is inmiddels voorbijgestoken door Landa, Vincenzo Nibali en Richard Carapaz. De Ecuadoraan van Movistar behaalt zonder ongelukken morgen zijn eerste eindzege in een grote ronde. Bauke Mollema staat knap vijfde.