Tom Dumoulin neemt ‘wraak’ op rozetruidrager voor actie richting Sam Oomen

López trok na de rit van zondag namelijk het boetekleed aan voor het gooien van een bidon naar Sam Oomen, ploegmaat van Dumoulin. De Spaanse rozetruidrager van Trek-Segafredo was bijna ten val gekomen toen hij het achterwiel van Oomen aantikte en had in een opwelling een bidon naar diens hoofd gegooid.



,,Ik wil mijn excuses aanbieden aan Sam Oomen”, zei López direct na de etappe van zondag. ,,Hij probeerde me naar buiten te duwen en ik ging even door het lint. Vervolgens gooide ik een bidon naar hem, daar wil ik sorry voor zeggen.”



Uiteindelijk werd het voorval in der minne geschikt en legden López en Oomen het bij, voor zover er al sprake was van een ruzie. Toch kon Dumoulin het niet laten er even op terug te komen en voor de camera te doen alsof hij wraak nam door een bidon naar López te gooien. Uiteraard ging het gepaard met een gulle lach.



