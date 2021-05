Voormalig rozetruidrager De Marchi per ambulance uit Giro na akelige val

Bouwman ziet ‘raket’ voorbij komen in slotfase bergrit: ‘Toen wist ik dat het voorbij was’

16 mei Voor Koen Bouwman duurde de negende etappe in de Giro d’Italia zo'n 400 meter te lang. De Nederlander van Jumbo-Visma was mee in de vroege vlucht, leek met Geoffrey Bouchard te gaan strijden om de dagzege, maar werd op de onverharde wegen van de slotklim voorbijgesneld door Egan Bernal. ,,Toen ik hem zag komen, wist ik dat het voorbij was", aldus Bouwman via de officiële kanalen van zijn ploeg.