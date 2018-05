Wat kan het Giro-peloton vandaag verwachten?

Tom Dumoulin zal er alles aan doen om zijn achterstand op klassementsleider Simon Yates niet verder te laten oplopen. De Brit verschijnt rond 12.20 uur met een voorsprong van 1 minuut en 24 seconden op de Nederlandse nummer twee aan de start. Maandag mogen de renners van een rustdag genieten. Dinsdag staat er een tijdrit op het programma waarin Dumoulin mogelijk kan toeslaan. Hij bewees in de proloog van de Giro al waarom hij wereldkampioen racen tegen de klok is.



Johan van der Velde bewaart goede herinneringen aan Sappada. Hij kwam daar in 1987 als eerste over de finish na een bergrit in de Giro.



