Yates maakt zich nog geen zorgen: ‘Het is maar een weersvoorspelling’

,,Bovendien vind ik het fijn de tijden van de concurrentie al te weten. Ik heb vertrouwen in mijn kwaliteiten. Ik denk al twaalf maanden aan deze koers en heb er toegewijd naartoe gewerkt.’' Yates leek vorig jaar op weg naar winst in de Giro. Hij had al drie ritten gewonnen tot hij twee dagen voor het einde een inzinking moest bekopen met een duikeling in het klassement. ,,We hebben veel geleerd in de Giro van vorig jaar.’' Dat bleek al in het najaar, toen hij de Ronde van Spanje won.

In de Giro treft hij dit jaar een kleine 60 tijdritkilometers. Het is niet de specialiteit van klimmer Yates. ,,Maar ik heb dit jaar zowaar een tijdrit gewonnen. Ik ben er behoorlijk in verbeterd.’' In Parijs-Nice was hij verrassend de snelste over 25 kilometer, maar specialisten als Dumoulin en Roglic ontbraken daar. ,,Ik ben gefocust en in goede conditie. We gaan het in ieder geval anders aanpakken dan vorig jaar. Deze Giro draait om energie sparen in het begin, het zwaarste stuk zit aan het einde. We hebben inmiddels wel een idee hoe we dit soort koersen moeten aanpakken.’’