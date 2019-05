Zege zonder glans voor Gaviria: ‘Voor mij had Viviani gewonnen’

Etappe 3 Dit krijgen de renners vandaag voor hun kiezen in de Giro

11:02 De klassementsrenners kunnen zich vandaag in de derde etappe van de Ronde van Italië even verstoppen in het peloton. De rit van Vinci naar Orbetello heeft het predicaat vlak gekregen. De start is om 12.10 uur, tussen 17.00 en 17.30 uur weten we wie zich de ritwinnaar mag noemen. Om 10.00 uur is er een live-voorbeschouwing, vanaf 11.15 uur starten we ons liveblog op.