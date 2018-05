Aangehouden mannen voor mishandeling Grave zijn bewoners azc

In Grave ontsnapte gevangene weer aangehou­den in eetcafé Rotterdam

12:30 GRAVE - Een 39-jarige Belg die maandagavond in Grave ontsnapte uit een politieauto zit weer vast. De man is donderdagavond in een eetcafé aan de Oude Binnenweg in Rotterdam door de politie aangehouden. Hij is weer in een huis van bewaring.