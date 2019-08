Ballonfestival Grave probeert het zondag gewoon nog een keer

Simpel geld uit de muur halen is in Grave bijna onmogelijk

7:10 GRAVE - Contant geld lijkt op uitsterven te staan. Bijna overal kan je pinnen, maar als je ooit briefgeld nodig hebt, wil je het wel snel uit de muur kunnen halen. In Grave is dit tussen 21.00 uur en 08.00 uur onmogelijk, want de geldautomaten in de binnenstad zijn verdwenen. ,,We kunnen alleen overdag bij de supermarkten terecht.’’