Bas van Zoggel van Den Tol uit Velp maakt lekkerste pannenkoek van Nederland: Bali Sunset

Bouw Wisseveld in Grave komt in een stroomver­snel­ling

3 januari GRAVE - Over twee jaar heeft het gebied Wisseveld in Grave een metamorfose ondergaan. Want als het aan Gertjan van der Heide en Krijn Goudzwaard van GBB, het Grond- en Bouw Bureau uit Scherpenzeel ligt, gaat zo snel mogelijk de schop in de grond in het plandeel tussen Catharinahof en de winkels aan de Arnoud van Gelderweg. ,,Het gebied komt nu echt in een stroomversnelling”, zegt Van der Heide.